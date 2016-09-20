Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова направилась в Соединенные Штаты на специальное совещание в рамках Генассамблеи ООН. Пассажиру самолета, на котором она летела из Москвы, стало плохо.

Командир экипажа самолета спросил, нет ли среди пассажиров на борту воздушного судна врача. Вероника Скворцова подошла очень быстро и начала оказывать первую помощь женщине. Пассажирке, у которой случился приступ, стало лучше.

Самолёт, вылетевший из Москвы в Нью-Йорк, на борту которого находилась глава Минздрава, совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге, сообщает life.ru.



У Вероники Скворцовой на завтра запланировано выступление на специальном совещании на полях Генассамблеи ООН по вопросу борьбы с устойчивостью к антибиотикам.

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