Водитель маршрутки избил девочку из-за разговора по телефону

В городе Магнитогорске Челябинской области водитель маршрутного такси избил девочку-подростка из-за того, что она долго разговаривала по мобильному телефону в салоне микроавтобуса.

Об избиении школьницы маршрутчиком написали уральские СМИ. 16-летняя девочка возвращала на маршрутке из больницы, позвонила маме. Девочка рассказывала матери подробности. Водителя телефонный разговор начал раздражать, а когда ему окончательно надоело слушать девочку, он вытолкал ее из салона. Школьницы пыталась сопротивляться. Но мужчина несколько раз ударил подростка по голове.

Об инциденте из СМИ узнали в правоохранительных органах. Следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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