В Казахстане в ДТП погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Казахстане на территории Толебийского района.

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок. Пострадали 15 человек.

Автомобили "Форд Транзит" и "Тойота Виндом" вечером в понедельник, 19 сентября, столкнулись на трассе Алма-Ата – Ташкент — Термез. По данным властей Казахстана, в результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя (1960 и 1987 годов рождения) и трое пассажиров, 1965, 1970 и 1971 годов рождения. Трехлетнюю девочку госпитализировали, но малышка умерла от травм в больнице Шымкента, куда доставили пострадавших.

Сейчас выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.

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