СРОЧНО
|09:56  ЦБ в скором времени заставит бюджетников пользоваться национальной картой «Мир» |09:39  Овечкин призвал не "ловить звезду" после победы над командой Северной Америки |09:25  В Туве 3-летний ребенок пропал из двора частного дома |08:54  В Казахстане в ДТП погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок |08:26  Минфин предлагает реформу страховых взносов |19.09 22:55  В Подмосковье самолет совершил посадку с неработающим двигателем |19.09 22:19  Во Владимире из-за бетономешалки пострадали 13 машин |19.09 19:37  Кокорин не ожидал, что вечеринка в Монако настолько возмутит спокойствие россиян |19.09 19:14  В Абхазии хозяева отеля напали на россиян |19.09 17:57  Падение доходов российских граждан достигло максимума за 7 лет |19.09 17:34  В московской подземке человек упал на рельсы |19.09 13:50  В подмосковном Королеве из-за долгов покончил с собой бизнесмен |19.09 13:08  В Крыму водитель катера перерубил ноги дайверу винтом и скрылся |19.09 12:11  Самолет в Бангкок из Новосибирска был задержан на десять часов |19.09 11:45  Китай занял первое место общекомандного зачёта Паралимпиады в Рио с 243 медалями |19.09 11:29  Российские теннисисты пробились в Мировую группу Кубка Дэвиса |19.09 11:15  Подросток пострадал от взорвавшейся электронной сигареты |19.09 11:12  В Анапе из-за дождей 7 тысяч человек остались без света |19.09 11:03  Российские хоккеисты стартовали на Кубке мира-2016 с поражения |19.09 10:58  В центре Калуги похитили младенца |19.09 10:55  Иномарка врезалась в автобусную остановку в центре Москвы |19.09 10:38  Житель Санкт-Петербурга выбросил из окна собственную мать |19.09 09:39  Центробанк лишил лицензий три банка |19.09 08:52  Изрезанное тело девушки обнаружено в центре Москвы |18.09 22:55  Массовое ДТП на МКАД: движение парализовано |18.09 22:25  «Справедливая Россия» представила альтернативные результаты экзитполов |18.09 22:14  На востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавший |18.09 20:50  В Варшаве российский самолет задел другой авиалайнер |18.09 20:04  Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке |18.09 17:23  В Киеве трагически погиб замглавы администрации президента Украины

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

 -->

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

В Казахстане в ДТП погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок

20 сентября 2016, 08:54 [ «АН-онлайн» ]

В Казахстане в ДТП погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Казахстане на территории Толебийского района.
В результате аварии погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок. Пострадали 15 человек.

Автомобили "Форд Транзит" и "Тойота Виндом" вечером в понедельник, 19 сентября, столкнулись на трассе Алма-Ата – Ташкент — Термез.  По данным властей Казахстана, в результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя (1960 и 1987 годов рождения) и трое пассажиров, 1965, 1970 и 1971 годов рождения. Трехлетнюю девочку госпитализировали, но малышка умерла от травм в больнице Шымкента, куда доставили пострадавших.

Сейчас выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.

Читайте также:

Новости по теме "Происшествия"

Все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Экономика

ЦБ в скором времени заставит бюджетников пользоваться национальной картой «Мир»

ЦБ в скором времени заставит бюджетников пользоваться национальной картой «Мир»

Центробанк намерен заставить бюджетников пользоваться национальной платежной картой «Мир». Банк России обяжет банки снабдить картами «Мир» клиентов, получающих средства из бюджета и внебюджетных госфондов.

//Экономика

Минфин предлагает реформу страховых взносов

Минфин предлагает реформу страховых взносов

Министерство финансов РФ предлагает провести реформу страховых взносов в ближайшее время. Предполагается с 2017 года начать взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по единой ставке.

//Общество

Путин назначил нового командующего Каспийской флотилией

Путин назначил нового командующего Каспийской флотилией

Президент РФ Владимир Путин назначил нового командующего Каспийской флотилией (КФл) ВМФ России. Глава российского государства подписал указ о назначении на эту должность контр-адмирала Сергея Пинчука.

//Общество

В московской школе №57 назначен новый директор

В московской школе №57 назначен новый директор

В Москве в школе №57, секс-скандал в которой в последнее время обсуждался в соцсетях, назначен новый директор. На заседание управляющего совета школы утвердили новое руководство учебного заведения.

//Криминал

Появились подробности убийства лидера «Оплота» в ресторане на Рублевке

Появились подробности убийства лидера «Оплота» в ресторане на Рублевке

Появились подробности убийства руководителя украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. После расстрела Жилина и его соратника киллер скрылся с места происшествия на черном внедорожнике.

//Происшествия

В Туве 3-летний ребенок пропал из двора частного дома

В Туве 3-летний ребенок пропал из двора частного дома

В Туве вторые сутки ищут маленького мальчика, пропавшего в воскресенье, 18 сентября, из двора частного дома в селе Хут Пий-Хемского района. За малышом в злополучный день присматривала бабушка.

//Спорт

Овечкин призвал не "ловить звезду" после победы над командой Северной Америки

Овечкин призвал не "ловить звезду" после победы над командой Северной Америки

Капитан сборной России по хоккею Александр Овечкин призвал игроков своей команды сосредоточиться на матче Кубка мира со сборной Финляндии, а не "зазвездить" после победы над Северной Америкой.

//Шоу-бизнес

Елизавета Боярская впервые показала лицо сына

Елизавета Боярская впервые показала лицо сына

Знаменитая российская актриса Елизавета Боярская перестала скрывать лицо своего четырехлетнего сына Андрея. Снимок в социальной сети опубликовала супруга Вениамина Смехова - режиссер Галина Аксенова.

//Культура

Выставка Сергея Феденко в Петербурге

Выставка Сергея Феденко в Петербурге

Для тех кто, хочет пофилософствовать над символизмом, «АртМуза» приглашает на вернисаж петербургского художника Сергея Феденко 6 октября в 19.00. Феденко очень популярен и высоко ценится за рубежом.

//Происшествия

В Казахстане в ДТП погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок

В Казахстане в ДТП погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Казахстане на территории Толебийского района. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок. Девочка умерла в больнице.

//В мире

Порошенко доложил Клинтон о ситуации в Донбассе

Порошенко доложил Клинтон о ситуации в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего визита в США провёл встречу с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон. Она отметила "важный прогресс в осуществлении реформ" на Украине.

//Новости ADWILE

//В мире

США отреагировали на обстрел гуманитарного конвоя ООН в Сирии

США отреагировали на обстрел гуманитарного конвоя ООН в Сирии

Власти США отреагировали на обстрел совместного гуманитарного конвоя ООН и сирийского отделения общества Красного Полумесяца в районе сирийской провинции Алеппо, в результате которого погибли 12 человек.

//В мире

Войска Асада при поддержке ВКС РФ нанесли совместные удары по боевикам в Алеппо

Войска Асада при поддержке ВКС РФ нанесли совместные удары по боевикам в Алеппо

В Сирии войска президента САР Башара Асада при поддержке ВКС России во вторник утром нанесли первые совместные удары по боевикам в Алеппо. Боевики пытались взять под контроль участок дороги "Кастелло".

//В мире

Власти КНДР провели успешное испытание нового ракетного двигателя

Власти КНДР провели успешное испытание нового ракетного двигателя

В КНДР в провинции Пхёнан-Пукто состоялось наземное испытание нового мощного ракетного двигателя. Испытание двигателя на полигоне Соха прошло успешно. Процессом руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

//Происшествия

В Подмосковье самолет совершил посадку с неработающим двигателем

В Подмосковье самолет совершил посадку с неработающим двигателем

Некоторое время назад военный самолет Ил-62 готовился к вынужденной посадке из-за проблемы с двигателем. Самолет, выработав топливо, совершил посадку на аэродром вылета (Чкаловский, Московская обл.) в штатном режиме.

//Общество

Twitter отменил свой 140-символьный лимит

Twitter отменил свой 140-символьный лимит

Сеть микроблогов Twitter ослабила ограничения, накладываемые на длину одного сообщения. Сервис перестанет учитывать в лимите любые медиаприложения, в том числе фото, видео, анимированные GIF-файлы.

//Происшествия

Во Владимире из-за бетономешалки пострадали 13 машин

Во Владимире из-за бетономешалки пострадали 13 машин

Во Владимире случилось столкновение бетоносмесителя HOWO и движущимися навстречу ему автомобилями ВАЗ-2114, Toyota Camry и автобусом «ПАЗ». Об этом сообщает управление МВД по Владимирской области.

//новости MIXADVERT.com

//live

«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»

«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»

Владимир Путин вручил почетные грамоты 23 паралимпийцам, отстраненным от участия в Играх-2016. Но само WADA «подсадило» на наркотические вещества целую когорту спортсменов США. Вопрос: «WADA, а может, больше не надо?»

//В мире

Евросоюз не признает выборы в Госдуму на территории Крыма

Евросоюз не признает выборы в Госдуму на территории Крыма

Евросоюз не признает проведение в Крыму выборов в Госдуму России, считая незаконным присоединение полуострова к России, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

//Криминал

Убийство лидера украинского "Оплота": это показательная казнь

Убийство лидера украинского "Оплота": это показательная казнь

Общественный деятель, журналист Юрий Кот, лично знавший убитого сегодня лидера украинской организации "Оплот", заявил, что убийство было "показательным". Ведь "там деревьев меньше, чем камер".

//В мире

Тимошенко съездила во Львов: жители хотят вернуть Януковича (ВИДЕО)

Тимошенко съездила во Львов: жители хотят вернуть Януковича (ВИДЕО)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила сегодня после своей поездки во Львов, что жители города очень разочаровались в политиках, пришедших к власти на Украине в результате Майдана.

//Криминал

Стрельба в ресторане: на Рублевке погиб человек

Стрельба в ресторане: на Рублевке погиб человек

При стрельбе в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2 на Рублевско-Успенском шоссе погиб один человек, второй получил тяжелые ранения. Убитым оказался глава украинской организации "Оплот".

//В мире

Президент Киргизии срочно госпитализирован

Президент Киргизии срочно госпитализирован

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев из-за проблем с сердцем не примет участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается сегодня, 19 сентября, на сайте главы государства.

//Новости партнеров

//В мире

Десятки тысяч учителей Турции подозревают в связях с террористами

Десятки тысяч учителей Турции подозревают в связях с террористами

Турецкие власти уволили около 28 тысяч учителей, подозреваемых в связях с террористами. Об этом заявил вице-премьер страны Нуреттин Джаникли. Более 9 тысяч педагогов были временно отстранены от работы.

//Наука

Погладили кошку - вымойте тщательно руки

Погладили кошку - вымойте тщательно руки

Гладить и целовать кошек может быть крайне опасно, не только для здоровья, но и для жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Айова после серии исследований. Питомцы передают хозяевам вирусы.

//В мире

Украинский генпрокурор предсказал Майдан в Москве

Украинский генпрокурор предсказал Майдан в Москве

По словам Юрия Луценко, смена власти в РФ произойдет тогда, когда «Украина будет жить лучше, чем Россия». Генпрокурор добавил, что задачей киевской власти сейчас является «продвижение демократии» на восток.

//Спорт

Кокорин не ожидал, что вечеринка в Монако настолько возмутит спокойствие россиян

Кокорин не ожидал, что вечеринка в Монако настолько возмутит спокойствие россиян

Нападающий "Зенита", сказал, что не предвидел, какой большой резонанс вызовет история с походом футболистов в клуб в Монако. Также он отметил, что даже про попавшегося на коррупции Захарченко говорили меньше.

//Происшествия

В Абхазии хозяева отеля напали на россиян

В Абхазии хозяева отеля напали на россиян

Хозяева мини-отеля "Лерес" неподалеку от Пицунды в Абхазии устроили погоню за россиянами и избили главу семейства, который защищал жену и ребенка. Администратор отеля поведал свою версию произошедшего.

//Шоу-бизнес

Солист Uma2rman станет отцом. Это уже пятое его чадо

Солист Uma2rman станет отцом. Это уже пятое его чадо

Солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский снова станет отцом: его молодая супруга – модель Ольга Пилевская – подарит ему ребенка. Для Ольги малыш будет первенцем. Владимир очень рад своему пятому отпрыску.

//Криминал

В Жуковском предприниматель убит у собственного дома

В Жуковском предприниматель убит у собственного дома

В городе Жуковский неизвестный расстрелял местного бизнесмена из охотничьего ружья. Убийца поджидал жертву рано утром около его дома. По факту убийства предпринимателя возбуждено уголовное дело.

//Экономика

Падение доходов российских граждан достигло максимума за 7 лет

Падение доходов российских граждан достигло максимума за 7 лет

В августе 2016 года реальные доходы россиян сократились в среднем на 8,3%. В последний раз быстрее доходы уменьшались в декабре 2008 года. Такие предварительные данные приводит сегодня Росстат.

//Общество

Приморские школы заработали после наводнения

Приморские школы заработали после наводнения

Сегодня в школах Приморского края стартовал учебный год. Из-за паводка около 13 тысяч подростков получили дополнительный отдых. Учеба была приостановлена в 65 школах. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Олеся Куватова.

//Происшествия

В московской подземке человек упал на рельсы

В московской подземке человек упал на рельсы

На станции "Университет" в московском метро упал на рельсы пассажир. Из-за инцидента на южном участке Сокольнической линии поезда следуют с увеличенными интервалами. На станциях скопилось большое число людей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры