В Крыму на избирательных участках отключено электричество

В четырех регионах Крыма (в центре Судака, в Кировском районе, Алуште, Старом Крыму) избирательные участки оказались отключенными от электричества. Причиной этому стала разразившаяся гроза.

Как сообщил глава избирательной комиссии региона Михаил Малышев, на территории Крыма создано 1207 участков для голосования, все они 18 сентября были открыты по расписанию. По словам Малышева, «Крымэнерго» уже в курсе ситуации. Вскоре неполадки будут устранены.

Отметим, на полуострове выборы в Государственную Думу РФ проводятся впервые.

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