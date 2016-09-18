В Петербурге женщина скончалась на избирательном участке

В Санкт-Петербурге на избирательном участке скончалась пожилая женщина. Известно, что избирательница успела проголосовать, прежде чем умерла. Несчастный случай произошел возле избирательного участка №451.

451-й избирательный участок находится на улице Черкасова, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пока официального подтверждения этой информации нет, неизвестно также причина смерти избирательницы.

Выборы депутатов Государственной Думы VII созыва в России проходят по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).