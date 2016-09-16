Упавший в воду в районе переправы через Керченский пролив автомобиль Lada Priora поднят на поверхность.

Напомним, легковушка затонула сегодня утром из-за того, что водитель не успел заехать на паром «Протопорос». Чтобы достать машину, понадобился кран.

В результате инцидента Priora получила серьезные механические повреждения: крыша транспортного средства помята, лобовое стекло разбито, а заднее выпало. Среди людей пострадавших нет, сообщают «АН-Керчь».

Мужчина, управлявший машиной, сейчас проходит медосвидетельствование – сотрудники ГИБДД подозревают, что он был пьян. Интересная деталь: водитель автомобиля не является его владельцем. Хозяин машины в тот момент, когда она рухнула в воду, стоял неподалеку. По словам очевидцев инцидента, произошедшее шокировало мужчину, он никак не может прийти в себя.

























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