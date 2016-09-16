Lada Priora упала с парома на Керченской переправе

На переправе через Керченский пролив сегодня утром произошел серьезный инцидент. Как сообщают «АН-Керчь», автомобиль Lada Priora не успел заехать на отходящий паром и упал в воду.

Из оказавшейся в море машины удалось выбраться мужчине восточной внешности, рассказали очевидцы. Были ли еще люди в затонувшей легковушке, пока неизвестно.

Место аварии огорожено от посторонних, в скором времени сюда должны прибыть водолазы.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что Керченская переправа в этом году установила рекорд по количеству перевезенных пассажиров и транспорта. Показатели по сравнению с 2015-м увеличились в два раза.

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