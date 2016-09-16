В центре Москвы водитель потерял сознание за рулем и устроил ДТП

В центре Москвы водитель автомобиля Honda потерял сознание за рулем и стал виновником ДТП.

Согласно последней информации, инцидент произошел в пятницу, 16 сентября, на Садово-Кудринской улице, сообщает телеканал «360». После того, как водитель потерял сознание, машина осталась без управления и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Kia Rio.

Уточняется, что жертв в результате ДТП нет, вероятно, потому что скорость движения обоих автомобилей была небольшой. Когда к месту аварии прибыла "скорая помощь", мужчина уже пришел в себя.

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