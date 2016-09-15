На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП

В четверг, 15 сентября, в юго-восточной части Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Согласно последним данным, в результате аварии пострадали не менее трех человек. Как уточняет сегодня агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в экстренных службах столицы, ДТП произошло неподалеку от одного из домов на улице Люблинская.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.

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