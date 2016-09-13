Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне спецназовца Торшина

Временно исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров сегодня выразил соболезнования в связи с гибелью его советника по работе с правоохранительными органами Юрия Торшина.

Сегодня в Грозном прошла церемония прощания с полковником Торшиным. В аэропорту Грозного в ней приняла участие правительственная комиссия. По словам чеченского лидера, вся сознательная жизнь Юрия Торшина была связана со служением Отечеству, борьбой со злейшими врагами России, защитой мирных граждан. «С глубоким прискорбием сообщаю о смерти советника Главы Чеченской Республики, почетного сотрудника ФСБ РФ, бывшего руководителя отдела Управления «А» Центра спецназначения ФСБ РФ Юрия Николаевича Торшина. Я проводил его в аэропорту Грозного спецрейсом в последний путь», - написал Кадыров в соцсети.

О гибели Юрия Торшина в ДТП стало известно в минувший понедельник. Сегодня появились подробности.