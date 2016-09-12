Экс-командир спецназа «Альфа» Юрий Торшин погиб в Чечне в ДТП

Знаменитый спецназовец, бывший командир спецгруппы «Альфа» Юрий Торшин разбился насмерть на мотоцикле Harley-Davidson в Наурском районе Чечни. Торшн погиб 11 сентября.

По данным республиканского управления МЧС, бывший спецназовец ехал на мотоцикле Harley-Davidson за мотоциклом, который по неустановленной причине опрокинулся. Юрий Торшин пытался увернуться, но не справился с управлением и также опрокинулся, пишет "Российская газета".

Почетный сотрудник ФСБ с 2010 года находился в отставке. С августа 2015-го он занимал пост советника главы Чеченской Республики по работе с правоохранительными органами.

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