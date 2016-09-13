Появились подробности ДТП, в котором на мотоцикле Harley-Davidson разбился известный спецназовец, бывший командир подразделения группы «Альфы» Юрий Торшин. Смертельное ДТП произошло в Чечне, где в последний год работал Торшин.

По данным газеты "Коммерсантъ", вторым участником аварии был один из руководителей личной охраны главы Чеченской республики — полковник полиции Абузайд Висмурадов. В ДТП также пострадал боец ММА Магомед Бикбулатов.

О гибели Юрия Торшина стало известно в понедельник, 12 сентября. Погиб он накануне. По уточненным данным источников, Торшин, управлявший трехколесным мотоциклом Harley-Davidson, резко затормозил на дороге. Ехавший следом полковник Висмурадов не успел среагировать и на полном ходу врезался в спецназовца. Юрий Торшин погиб на месте. Абузайд Висмурадов получил тяжелые травмы.

Юрий Торшин с 1982 года служил в управлении «А» Центра специального назначения ФСБ России (спецгруппа «Альфа»). В 1984 году он воевал в Афганистане. С 1994 по 2002 год участвовал в чеченских кампаниях. Торшин руководил «Альфой» в операциях по освобождению заложников в Москве в Театральном центре на Дубровке в 2002 году и в Беслане в 2004 году. С 27 августа 2015 года он занимал пост советника главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с правоохранительными органами.

Новости по теме "Происшествия"