Заблокированным в Арктике полярникам доставят пиротехнику и собак

Через месяц полярники, заблокированные на метеостанции в Арктике белыми медведями, получат собак и пиротехнику.

Персоналу метеостанции до этого момента рекомендуется соблюдать предельную осторожность, передает ТАСС слова начальника отдела государственной наблюдательной сети Севгидромета Василия Шевченко. На остров Тройной в Карском море примерно через тридцать дней прибудет судно "Михаил Сомов", на котором доставят собак и пиротехнические средства для отпугивания медведей.

В настоящий момент специалисты прорабатывают возможность доставки в Арктику пиротехники в более сжатые сроки, решение будет принято в течение сегодняшнего дня.

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