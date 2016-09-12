Белые медведи сутки держат в осаде полярников на метеостанции в Арктике

Несколько белых медведей взяли в осаду метеостанцию с полярниками на острове Тройной в южной части Карского моря в Арктике. Начальник станции Вадим Плотников рассказал, что полярники не могут выйти из здания на улицу, оставшись без средств отпугивания хищников.

Сотрудникам станции необходимо выполнять задания на метеоплощадке, но они вынуждены прекратить ряд гидрометеорологических наблюдений. Плотников говорит, что взрослая белая медведица с субботы круглосуточно находится под окнами станции. 31 августа медведица задрала одну из двух собак полярников, сообщает ТАСС.

Всего полярники заметили около десятка медведей, из них самок с медвежатами – четыре. Начальник полярной станции сообщил, что руководство Севгидромета проинформировано об инциденте. Полярникам порекомендовали принимать решение самостоятельно, в зависимости от обстановки.

Экспедиционное судно Севгидромета «Михаил Сомов», совершающее рейс по завозу грузов на полярные станции, придет к острову Тройной только через месяц.

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