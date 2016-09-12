Телеведущий Павел Лобков опроверг информацию о нападении

Ведущий телеканала “Дождь” Павел Лобков не подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что на него сегодня утром было совершено нападение во время прогулки. Как сказал журналист, нападения не было.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных напали на телеведущего на 4-й Тверской-Ямской улице в Москве. Лобков шел со своим знакомым, когда неизвестные остановили его и начали избивать. У телеведущего отняли мобильный телефон и кошелек, в котором были банковские карты. Об этом сотрудникам правоохранительных органов сообщил знакомый журналиста.

Однако сам Павел Лобков не подтвердил появившуюся информацию, назвав ее вымыслом.

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