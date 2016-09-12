Телеведущий Павел Лобков подвергся нападению неизвестных в Москве

В правоохранительные органы обратился знакомый Павла Лобкова и сообщил, что утром 12 сентября двое неизвестных напали на журналиста прямо на улице.

Как сообщает Life, Лобков шел по 4-й Тверской-Ямской улице вместе со своим знакомым. Их остановили двое неизвестных мужчин, которые тут же накинулись на журналиста и стали его избивать. У Лобкова отобрали мобильный телефон, а также кошелек, в котором находилось несколько банковских карт.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия по розыску нападавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”.

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