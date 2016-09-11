МВД РФ: офицер полиции, убитый боевиками в Дагестане, будет награжден посмертно

Офицер полиции Магомед Нурбагандов, убитый боевиками в Дагестане, будет посмертно представлен к государственной награде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что полицейский-герой перед лицом смерти остался верен присяге.

По словам Ирины Волк, в ближайшие дни руководство МВД России встретится с членами семьи Магомеда Нурбагандова и лично поблагодарить его родителей за то, что они воспитали достойного сына, - сообщает ТАСС.

Напомним, боевики напали на двоих мужчин в лесу неподалеку от села Сергокала. У одного из них, Магомеда Нурбагандова, было найдено удостоверение сотрудника МВД. Угрожая ему пистолетом, бандиты попытались заставить полицейского призвать коллег уйти со службы в рядах правоохранительных органов России, но Нурбагандов отказался это сделать, после чего был застрелен одним из боевиков. Полицейский погиб 10 июля.

Без отца осталось двое детей.