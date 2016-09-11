В Дагестане полицейский перед казнью отказался выполнить требование боевиков (ВИДЕО)

В начале июля 2016 года боевики напали на двоих мужчин в лесу неподалеку от дагестанского села Сергокала. У одного из них, Магомеда Нурбагандова, было найдено удостоверение сотрудника МВД.

Угрожая ему пистолетом, бандиты попытались заставить полицейского призвать коллег уйти со службы в рядах правоохранительных органов России, но Нурбагандов отказался это сделать, после чего был застрелен одним из боевиков. Видеозапись произошедшего была обнаружена в телефоне одного из шести ликвидированных в результате спецопераций бандитов.

В данный момент в МВД по республике Дагестан решается вопрос о посмертном награждении погибшего офицера.

Читайте также:

Боевики ИГ казнили россиянку Эльвиру Караеву за шпионаж в пользу спецслужб РФ

Все новости дня