В Дагестане у полицейского-героя остались без отца дети

В Дагестане односельчане вспоминают сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова, казненного боевиками после отказа выполнить их требования. Жители села Сергокало рассказали, что у полицейского осталось двое детей.

Бывшая учительница Нурбагандова Патимат Гамзатова говорит, что его сын похож на отца, такой же воспитанный. По словам женщины, никто не может опомниться от шока. "Просто уму непостижимо, как можно было такого парня убить ни за что", - цитирует Гамзатову Лайф. Учительница подчеркнула, что всё село гордится мужественностью погибшего полицейского.

Напомним, в МВД по республике Дагестан решается вопрос о посмертном награждении погибшего офицера.

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