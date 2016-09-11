СРОЧНО
|20:53  В Дагестане у полицейского-героя остались без отца дети |20:23  У участников свадебного кортежа нашли травматическое оружие |20:08  В Петербурге шутник "заминировал" аэропорт "Пулково" |19:11  Полиция уточнила информацию о "стреляющем" свадебном кортеже |17:31  В стреляющем свадебном кортеже были три "Порше", "Майбах" и "Бентли" |16:09  Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал встряхнуть МОК |16:03  На Дунае прогулочное судно с пассажирами врезалось в дамбу (ФОТО) |15:43  В Адыгее полиция задержала 19 членов "Гринпис" |15:27  Илюмжинов лично прокомментировал информацию о гражданстве США |15:17  Украинский прокурор устроил гонки с полицией и снес бордюр и ограждение |15:06  В Москве объявлен план “Перехват” из-за стрельбы на свадьбе |14:45  Times отмечает укрепление российских внешнеполитических позиций |14:10  Полянская: нам предстояло выйти не в привычный ринг, а на сцену |13:53  Юношеское первенство России по ММА стартовало в Великих Луках |13:37  Краснодар примет финал турнира по ММА TECH-KREP FC: PRIME Selection-2016 |13:36  В Амурской области произошло землетрясение |12:46  Школьник погиб, сорвавшись с крана, на который залез, чтобы посмотреть салют |12:18  Российский политик: разум страны или пиарщик и скандалист? |12:17  Белорусы выбирают Парламент страны |11:08  Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным |10.09 21:39  В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега |10.09 20:10  Киев назвал условия проведения выборов в Госдуму на Украине |10.09 17:28  "Росатом" требует с Болгарии 620 миллионов евро |10.09 16:51  В Москве Lamborghini без номеров врезался в дорожный отбойник |10.09 16:35  В Астрахани столкнулись два пассажирских автобуса |10.09 14:33  МИД РФ потребовал от Киева официальных разъяснений по выборам в Госдуму |10.09 14:23  Школьница из Красноярска умерла во время попытки сделать селфи |10.09 13:54  В Москве найдена мертвой звезда российских телесериалов |10.09 13:16  В Москве девочка упала с девятого этажа и выжила |10.09 11:09  Киев отказал в проведении выборов в Госдуму на территории Украины

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

У участников свадебного кортежа нашли травматическое оружие

11 сентября 2016, 20:23 [ «АН-онлайн» ]

У участников свадебного кортежа нашли травматическое оружие

В Москве полиция в воскресенье изъяла травматическое оружие у задержанных участников свадебного кортежа. Столичные правоохранители сегодня задерживали два свадебных кортежа.

В Царицыно около знаменитого парка полиция остановила свадебный кортеж, участник которого открыл стрельбу. В составе кортежа находились автомобили Maybach, Bentley и Porsche.

По данным полиции, в ходе проверки сотрудники УВД по Южному административному округу столицы обнаружили и изъяли у опрашиваемых травматический пистолет и магазины к нему.

Свадебный кортеж, из которого раздавались хлопки, заметили очевидцы. Свидетели стрельбы позвонили в полицию.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Шоу-бизнес

Катя Гордон показала свое фото в обнаженном виде (ФОТО)

Катя Гордон показала свое фото в обнаженном виде (ФОТО)

Телеведущая, владелица юридической фирмы Катя Гордон опубликовала очень откровенное фото. Фотограф снимал молодую женщину со спины. Екатерина на фото абсолютно без одежды. Только плечи чем-то покрыты.

//Спорт

Илюмжинов лично прокомментировал информацию о гражданстве США

Илюмжинов лично прокомментировал информацию о гражданстве США

Президент FIDE Кирсан Илюмжинов собирался поехать в Соединенные Штаты, власти которых ввели против него санкции, чтобы доказать свою правоту в американских судах, и для этого готов принять гражданство США.

//Общество

Москва вошла в Книгу Гиннесса из-за парада техники (ВИДЕО)

Москва вошла в Книгу Гиннесса из-за парада техники (ВИДЕО)

Московский парад техники ко Дню города включен в Книгу рекордов России и в Европейскую книгу рекордов. Представители европейской и российской книг Гиннесса вручили дипломы заместителю мэра Петру Бирюкову.

//Криминал

В Дагестане полицейский перед казнью отказался выполнить требование боевиков (ВИДЕО)

В Дагестане полицейский перед казнью отказался выполнить требование боевиков (ВИДЕО)

В начале июля 2016 года боевики напали на двоих мужчин в лесу неподалеку от дагестанского села Сергокала. У одного из них, Магомеда Нурбагандова, они обнаружили удостоверение сотрудника МВД.

//Происшествия

У участников свадебного кортежа нашли травматическое оружие

У участников свадебного кортежа нашли травматическое оружие

В Москве полиция изъяла травматическое оружие у задержанных участников свадебного кортежа. В Царицыно около знаменитого парка полиция остановила свадебный кортеж, участник которого открыл стрельбу.

//В мире

Толпа приняла девушку за трансгендера и избила ее до полусмерти (ВИДЕО 18+)

Толпа приняла девушку за трансгендера и избила ее до полусмерти (ВИДЕО 18+)

На выложенном в интернете ролике видно, как смуглые мужчины прижимают к автомобилю девушку и бьют ее по голове. Затем несчастная оказывается на земле, где на нее продолжает сыпаться град ударов.

//Криминал

Посетители парка случайно обнаружили зарытый труп

Посетители парка случайно обнаружили зарытый труп

Посетители столичного парка “Кузьминки” в районе пруда нашли закопанный в землю труп мужчины. Тело было замечено ими благодаря тому, что оно было зарыто неглубоко и рука оказалась хорошо видна.

//Культура

Актер Федор Добронравов отмечает юбилей

Актер Федор Добронравов отмечает юбилей

Народный артист России Федор Добронравов отмечает юбилей. 11 сентября известному актеру театра и кино исполнилось 55 лет. Добронравов играет в Театре сатиры. Его роли в фильмах полюбились зрителям.

//Культура

В Москву приехал Антонио Бандерас

В Москву приехал Антонио Бандерас

Голливудская звезда готовится презентовать в столице России свой фотопроект и примет участие в благотворительном мероприятии Натальи Водяновой. Самолет с актером приземлился в столичном аэропорту Внуково-3.

//Криминал

В Москве неизвестные угнали автомобиль BMW X6

В Москве неизвестные угнали автомобиль BMW X6

В Москве неизвестные злоумышленники угнали у 39-летнего горожанина автомобиль BMW X6 M. Мужчина заявил об угоне в полицию и оценил ущерб в три миллиона 800 тысяч рублей. Автомобиль не был застрахован.

//Происшествия

В Дагестане у полицейского-героя остались без отца дети

В Дагестане у полицейского-героя остались без отца дети

В Дагестане односельчане вспоминают сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова, казненного боевиками после отказа выполнить их требования. Жители села Сергокало рассказали, что у полицейского осталось двое детей.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Петербурге шутник "заминировал" аэропорт "Пулково"

В Петербурге шутник "заминировал" аэропорт "Пулково"

В Петербурге аэропорт Пулково был закрыт в воскресенье, 11 сентября, из-за мужчины, пошутившего о том, что у него в сумке лежит бомба. "Шутник" задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

//В мире

Клинтон после обморока: "Я чувствую себя прекрасно"

Клинтон после обморока: "Я чувствую себя прекрасно"

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон после инцидента, случившегося с ней на траурной церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября, появилась на публике и заявила, что чувствует себя прекрасно.

//В мире

Мэр Днепра матом посоветовал родителям самим покупать учебники

Мэр Днепра матом посоветовал родителям самим покупать учебники

В ходе виртуального разговора Борис Филатов предложил жителям Днепра самим покупать учебники своим детям, употребив всем известное нецензурное междометие. Ответ градоначальника возмутил его собеседников.

//Происшествия

Полиция уточнила информацию о "стреляющем" свадебном кортеже

Полиция уточнила информацию о "стреляющем" свадебном кортеже

В Москве полиция в воскресенье останавливала два свадебных кортежа. По данным главка МВД, сначала сотрудники полиции остановили автомобиль "Порше" - участника свадебного кортежа на улице Покровка.

//В мире

Клинтон упала в обморок на церемонии памяти жертв 9/11

Клинтон упала в обморок на церемонии памяти жертв 9/11

Хиллари Клинтон потеряла сознание на сегодняшней траурной церемонии, посвященной жертвам атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Кандидат в президенты США упала в обморок, когда шла к своему автомобилю.

//Общество

В Крыму работников предприятий принуждают голосовать на грядущих выборах

В Крыму работников предприятий принуждают голосовать на грядущих выборах

В Крыму работники предприятий - жители полуострова - сообщили правозащитникам о принуждении голосовать на грядущих выборах в Госдуму. Правозащитники работают над тем, чтобы получить подтверждение информации.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Рогозин научит россиян разбираться в военно-технической сфере

Рогозин научит россиян разбираться в военно-технической сфере

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ОПК, в воскресенье презентовал новый военно-технический словарь под его общей редакцией. В словаре-"учебнике" собрано более 500 терминов.

//Армия

Главный приз форума «Армия – 2016» достался концерну «Калашников»

Главный приз форума «Армия – 2016» достался концерну «Калашников»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 сентября вручил главный приз Международного военно-технического форума «Армия-2016» концерну «Калашников». Приз присужден «за достижения в области развития вооружения».

//Общество

В Москве 12 сентября движение транспорта ограничат утром из-за Курбан-байрама

В Москве 12 сентября движение транспорта ограничат утром из-за Курбан-байрама

В Москве в понедельник движение транспорта в центре будет утром ограничено в связи с празднованием Курбан-байрама. С 04:00 до 11:00 вводятся ограничения движения на восьми улицах и в пяти переулках.

//Происшествия

В стреляющем свадебном кортеже были три "Порше", "Майбах" и "Бентли"

В стреляющем свадебном кортеже были три "Порше", "Майбах" и "Бентли"

В свадебном кортеже, участники которого устроили стрельбу в Москве, были три автомобиля "Порше", "Майбах" и "Бентли". Очевидцы услышали хлопки и заявили в полицию, заметив свадебный кортеж из элитных машин.

//Сможем вместе

На ошибках учатся. Социальные гостиницы в помощь детям-сиротам

На ошибках учатся. Социальные гостиницы в помощь детям-сиротам

Сколько денег потратить на продукты? Где оплатить счет за ЖКХ? Как не остаться с пустыми карманами? Ответы на эти вопросы не очевидны для выпускников детдомов. Фонд «Бюро Добрых Дел» решил прививать детям самостоятельность с помощью социальных гостиниц.

//Общество

Навальный предложил снять пятерых оппозиционных кандидатов в депутаты Госдумы

Навальный предложил снять пятерых оппозиционных кандидатов в депутаты Госдумы

Политик Алексей Навальный предложил оппозиционным партиям снять пятерых кандидатов в депутаты Госдумы в Москве. По словам Навального, снять кандидатов должны "Яблоко", ПАРНАС и "Открытая Россия".

//Новости партнеров

//Общество

90-летняя королева Великобритании села за руль внедорожника

90-летняя королева Великобритании села за руль внедорожника

Королева Великобритании Елизавета II на свои 90 лет не выглядит: супругу своего внука королева любезно решила доставить к месту пикника сама и села за руль любимого внедорожника Range Rover.

//В мире

Разведка ДНР выявила факты подготовки ВСУ к активному противостоянию на Донбассе

Разведка ДНР выявила факты подготовки ВСУ к активному противостоянию на Донбассе

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Басурин проинформировал о том, что разведка ДНР выявила новые факты подготовки Вооруженных сил Украины к активной фазе противостояния на Донбассе.

//Происшествия

В Московской области самолет рухнул на дом (ФОТО)

В Московской области самолет рухнул на дом (ФОТО)

Крушение потерпел одномоторный легкий самолет, точнее, дельталет (крыло и мотор). Авария произошла в коттеджном поселке в Дмитровском районе Подмосковья. Дельталет пробил крышу одного из коттеджей.

//Культура

В соцсетях появилось объявление о смерти писателя Виктора Пелевина

В соцсетях появилось объявление о смерти писателя Виктора Пелевина

В крупнейшем русскоязычном фанатском сообществе писателя Виктора Пелевина в Facebook появилось извещение о его кончине. В сообщении указывается, что писатель умер минувшей ночью во время спиритического сеанса.

//Спорт

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал встряхнуть МОК

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал встряхнуть МОК

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что Международный олимпийский комитет и WADA не соблюдают демократические принципы, принимают решения единолично, поэтому эти организации надо встряхнуть.

//Происшествия

На Дунае прогулочное судно с пассажирами врезалось в дамбу (ФОТО)

На Дунае прогулочное судно с пассажирами врезалось в дамбу (ФОТО)

В Словакии прогулочное судно со 150 туристами на борту по вине пьяного капитана врезалось в дамбу. Инцидент произошел у селения Войка, сообщает местное издание Tvnoviny.sk. Никто из пассажиров не пострадал.

//В мире

15 лет назад террористы взорвали в США башни-близнецы, погибли тысячи людей

15 лет назад террористы взорвали в США башни-близнецы, погибли тысячи людей

15 лет назад террористы взорвали в Нью-Йорке знаменитые небоскребы-близнецы Всемирного торгового центра на Манхеттене. Жертвами террористов-смертников 11 сентября 2001 года стали около трех тысяч человек.

//Происшествия

В Адыгее полиция задержала 19 членов "Гринпис"

В Адыгее полиция задержала 19 членов "Гринпис"

Девятнадцать экологов, участников противопожарной экспедиции "Гринпис" и ЭкоВахты в Адыгее, задержаны полицией в поселке Яблоновский и доставлены в отдел. Официальная причина задержания – проверка документов.

//Происшествия

Украинский прокурор устроил гонки с полицией и снес бордюр и ограждение

Украинский прокурор устроил гонки с полицией и снес бордюр и ограждение

Минувшей ночью в городе Мукачево (Украина) произошло ДТП с участием пьяного водителя. Как выяснилось, 26-летний водитель, пытавшийся скрыться от патрульной полиции, является местным прокурором.

//Происшествия

В Москве объявлен план “Перехват” из-за стрельбы на свадьбе

В Москве объявлен план “Перехват” из-за стрельбы на свадьбе

В столице сотрудники полиции объявили план “Перехват” после того, как к ним обратились граждане, слышавшие похожие на выстрелы хлопки из свадебного кортежа, промчавшегося по Ленинградскому проспекту.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры