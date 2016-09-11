У участников свадебного кортежа нашли травматическое оружие

В Москве полиция в воскресенье изъяла травматическое оружие у задержанных участников свадебного кортежа. Столичные правоохранители сегодня задерживали два свадебных кортежа.

В Царицыно около знаменитого парка полиция остановила свадебный кортеж, участник которого открыл стрельбу. В составе кортежа находились автомобили Maybach, Bentley и Porsche.

По данным полиции, в ходе проверки сотрудники УВД по Южному административному округу столицы обнаружили и изъяли у опрашиваемых травматический пистолет и магазины к нему.

Свадебный кортеж, из которого раздавались хлопки, заметили очевидцы. Свидетели стрельбы позвонили в полицию.