В Москве полиция в воскресенье останавливала два свадебных кортежа. По данным московского главка МВД, сначала сотрудники полиции остановили автомобиль "Порше" - участника свадебного кортежа на улице Покровка в центре города.

Ранее очевидцы сообщили оперативникам о стрельбе из элитной машины на Ленинградском проспекте.

Через некоторое время в службу "02" поступило сообщение от свидетелей о хлопках, раздавшихся из свадебного кортежа на улице Борисовские пруды. Стражи порядка остановили три автомобиля: "Порше", "Майбах" и "Бентли". По данным РИА Новости, в настоящее время полиция опрашивает водителей и пассажиров этих машин.