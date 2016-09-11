В свадебном кортеже, участники которого устроили стрельбу в Москве, были три автомобиля "Порше", "Майбах" и "Бентли". Очевидцы услышали характерные звуки и заявили в полицию, заметив свадебных кортеж из элитных машин.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали кортеж на Новоцарицынском шоссе у парка Царицыно. С места происшествия попытался скрыться автомобиль "Порше-Панамера", но оперативникам его удалось быстро перехватить, - передает РЕН ТВ.

По некоторым данным, задержан автомобиль с госномерами Чувашии.

Свадебный кортеж мчался по Ленинградскому проспекту. Как отметили свидетели, из автомобиля стреляли в воздух. Информацию о стрельбе уточняет московская полиция.

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