В Москве объявлен план “Перехват” из-за стрельбы на свадьбе

В столице сотрудники полиции объявили план “Перехват” после того, как к ним обратились граждане, слышавшие похожие на выстрели хлопки из свадебного кортежа, промчавшегося по Ленинградскому проспекту в сторону центра.

Очевидцы утверждают, что участники свадебного мероприятия стреляли в воздух. В данный момент правоохранители разыскивают автомобиль Porsche с чувашскими номерами, откуда предположительно могли быть совершены выстрелы из неустановленного пока оружия. В Москве в связи с этим был объявлен оперативный план “Перехват”.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники полиции пока не подтверждают, что хлопки. которые слышали свидетели, действительно являются выстрелами.

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