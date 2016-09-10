В Астрахани столкнулись два пассажирских автобуса

В Астрахани произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Авария случилась на общегородской магистрали в направлении микрорайона Бабаевского. Пострадали пять человек.

Один из автобусов сломался. Во время ремонта в него въехал другой автобус. Пять пассажиров были госпитализированы в больницу. У них диагностированы ушибы, у некоторых - переломы и черепно-мозговые травмы.

На месте аварии работает полиция, скорая и спасатели. Движение в районе аварии затруднено, но не ограничено.

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