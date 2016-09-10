В пятницу, 9 сентября, неподалеку от станции метро ВДНХ в Москве случилось страшное происшествие.

Из открытого окна номера, расположенного на 22-м этаже гостиницы "Космос" на проспекте Мира, упал 31-летний мужчина. Как сообщает в субботу портал Life, тело человека обнаружили очевидцы, оно лежало на козырьке здания.

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты исследуют место происшествия с целью выявления возможных причин гибели мужчины. Пока не сообщается, был ли это несчастный случай или самоубийство.

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