Подросток неудачно оступился и от этого погиб

В подмосковном городе Лыткарино с подростком произошел трагический несчастный случай. Двенадцатилетний ученик одной из местных школ умер от черепно-мозговой травмы, полученной им в результате падения.

По предварительной версии, подросток оступился и при падении сильно ударился об колодец головой. Прохожие, ставшие свидетелями несчастного случая, вызвали медиков, но приехавшие сотрудники скорой помощи не смогли спасти мальчика. Подросток скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего несчастного случая. Подробности случившегося станут известны в ходе предпринятых следственных мероприятий и опроса свидетелей.

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