ДТП с участием Суркова: такая машина в управделами президента не числится

Автомобиль BMW, попавший сегодня в ДТП на Новом Арбате, не имеет отношения к автотранспортному комбинату управделами президента России, который обслуживает высокопоставленных чиновников страны.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова. Комментировать ДТП с этой машиной она не стала, передает Газета.Ру.

Ранее сообщалось, что на Новом Арбате в Москве сегодня днем произошла авария с участием автомобиля помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова и машиной такси.

По данным Газеты.Ru, в ДТП попал BMW 7-й серии с номерами А020МР97RUS, закрепленный за помощником президента РФ Владиславом Сурковым, который в этот момент находился в салоне на заднем пассажирском сиденье. Сразу же после ДТП номера с разбитой иномарки были сняты.

Все новости дня.