Машина Суркова попала в ДТП на Новом Арбате

На Новом Арбате в Москве сегодня днем произошла авария с участием автомобиля помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова и машиной такси. О пострадавших сообщений нет.

Таксист на желтом минивене Ford выполнял разворот в неположенном месте и столкнулся с BMW 7-ой серии помощника президента, сообщает Газета.Ру.

"Таксист говорит, что разворачивался через разделительную полосу на Новом Арбате в область, а по ней в сторону Кремля ехала мигалка БМВ", - сообщает очевидец. Того, кто был внутри БМВ, увезли на другой машине. Сейчас сотрудниками полиции оформляется протокол ДТП.

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