Влюбленные подожгли машины и дом, чтобы сделать селфи на фоне пожара

Молодая пара в поселке под Костромой развлекалась тем, что устраивала пожары, а затем фотографировалась на фоне огня. На счету девятнадцатилетнего парня и его несовершеннолетней подруги как минимум четыре поджога, причем один из них - многоквартирного жилого дома.

Сотрудники правоохранительных органов, куда обратились с заявлениями владельцы сгоревших автомобилей, установили, что за одну ночь пара сожгла три автомобиля, а также повредила еще как минимум два. Кроме того, в телефоне задержанных полицейские обнаружили еще одну заинтересовавшую их фотографию. Пара снялась на фоне горящего жилого дома, откуда спасателям пришлось эвакуировать около тридцати жителей. Как выяснилось, этот поджог тоже был делом рук молодых хулиганов.

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