В Волгограде троллейбус загорелся во время рейса

В Волгограде на дороге загорелся выполнявший рейс троллейбус. Пожар вспыхнул практически в час пик - около пяти часов вечера, когда в салоне находились люди.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал, пассажиры успели покинуть салон троллейбуса. По свидетельству очевидцев, место происшествия сильно задымлено. В данный момент сотрудникам пожарной бригады удалось справиться с огнем, однако троллейбус выгорел практически полностью.

Причины возгорания и подробности произошедшего предстоит установить специалистам в ходе проверки. По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания.

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