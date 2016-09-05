В Москве вспыхнул автобус

На западе Москвы происшествие: загорелся рейсовый автобус.

Это произошло при движении транспортного средства. К счастью, водителю удалось успеть высадить всех пассажиров. После этого он ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Инцидент произошел на Славянском бульваре при движении в сторону центра. В автобусе вспыхнул двигатель. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

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