В Полтавской области цыгане гнались за детьми, угрожая им топорами

В селе Макуховка (Полтавская область) произошло нападение на детей. Вооруженные топорами цыгане напали на нескольких юных сельчан. Пострадали в том числе и вставшие на их защиту взрослые. Как минимум, один из жителей села получил травму головы и был доставлен в больницу.

Причины нападения в данный момент неизвестны. Как сообщают местные жители, сначала цыгане угрожали детям, а когда те побежали, погнались за ними, вооружившись топорами и тяпками. Дети были так напуганы произошедшим, что четверть часа не могли разговаривать.

Ранее в селе под Одессой цыгане были вынуждены покинуть жилища из-за устроенных местными жителями погромов. Причиной беспорядков послужило убийство дочери одного из сельчан, в котором подозревается цыган, проживавший в том же селе.

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