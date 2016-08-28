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Очевидцы сняли на видео погром цыганских домов под Одессой

28 августа 2016, 14:57 [ «АН-онлайн» ]

Очевидцы сняли на видео погром цыганских домов под Одессой
стоп-кадр YouTube

На видеохостинге YouTube появились кадры погрома цыганских домов в селе Лощиновка, снятые очевидцами. Массовые погромы начались после убийства девятилетней девочки, к которому может быть причастен 20-летний житель цыганской общины.

После его задержания в селе началось нападение местных жителей на цыганские дома, хозяева которых заблаговременно покинули обжитое место. В общей сложности в беспорядках принимали участие около трехсот человек. Пока правоохранители не вмешались в ситуацию, они успели разгромить шесть домов, в которых проживали около 12 цыганских семей.

Днем ранее в заброшенном доме на окраине села Лощиновка под Одессой было обнаружено тело девятилетней девочки со следами насильственной смерти. Кинологи с собакой вышли на след подозреваемого.

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