Очевидцы сняли на видео погром цыганских домов под Одессой

На видеохостинге YouTube появились кадры погрома цыганских домов в селе Лощиновка, снятые очевидцами. Массовые погромы начались после убийства девятилетней девочки, к которому может быть причастен 20-летний житель цыганской общины.

После его задержания в селе началось нападение местных жителей на цыганские дома, хозяева которых заблаговременно покинули обжитое место. В общей сложности в беспорядках принимали участие около трехсот человек. Пока правоохранители не вмешались в ситуацию, они успели разгромить шесть домов, в которых проживали около 12 цыганских семей.

Днем ранее в заброшенном доме на окраине села Лощиновка под Одессой было обнаружено тело девятилетней девочки со следами насильственной смерти. Кинологи с собакой вышли на след подозреваемого.





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