Причиной суицида двенадцатилетней школьницы мог стать семейный скандал

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье “Доведение до самоубийства”. По предварительной версии причиной суицида двенадцатилетней девочки могла послужить семейная ссора.

Как стало известно следствию, в момент совершения самоубийства родители школьницы были на работе, в доме находились только сводные брат и сестра девочки.

Напомним, двенадцатилетняя девочка из поселка Чукалы, вернувшись домой со школьной линейки, покончила жизнь самоубийством. Тело нашел сводный брат погибшей. В данный момент следствие продолжается, опрашиваются родственники и знакомые. Назначена судмедэкспертиза.

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