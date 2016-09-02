Мордовская школьница залезла в петлю после праздничной линейки

В Мордовии в День знаний, 1 сентября, совершила самоубийство 12-летняя девочка.

Трагический инцидент произошел в селе Чукалы. По предварительным данным, девочка повесилась после посещения торжественной линейки в своей школе. Труп ребенка был обнаружен в сарае рядом с ее домом.

Что толкнуло школьницу на этот шаг, выяснят правоохранители – по факту суицида возбуждено уголовное дело. Известно, что девочка воспитывалась в многодетной семье. К ее родителям у надзорных органов претензий не было.

Ранее «АН-онлайн» писали о страшной трагедии, произошедшей в Подмосковье. Гостивший у бабушки в деревне ребенок был найден повешенным на дереве.

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