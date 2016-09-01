Женщина на свидании утонула в ванне

В Москве женщина утонула в ванне в квартире мужчины, к которому пришла на свидание. Пара познакомилась два дня назад, а сегодня решила продолжить общение.

Мужчина пригласил 32-летнюю Амиру в свою квартиру, которая располагается в доме по улице Инициативная. Они распили спиртные напитки, после чего мужчина вышел из квартиры в магазин. В ожидании его женщина решила принять ванну.

Как сообщает Life, вернувшийся мужчина обнаружил женщину без сознания в своей ванне и вызвал медиков. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли лишь констатировать смерть. По факту произошедшего проводится проверка, подробности выясняются.

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