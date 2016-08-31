Не бейте врача - он лечит как умеет!

Уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении жителя города Орехово-Зуево заведено после недавнего нападения на врача-рентгенолога, опубликованного в интернете.

Как выяснилось, дебошир привез сестру на рентген и был возмущен слишком долгим, на его взгляд, ожиданием в очереди. После нескольких ударов лежащего на полу медика правонарушитель ушел, но вскоре оказался задержан полицией.

Поскольку случаи нападения на медработников на работе в последнее время участились, и эти случаи вызывают общественный резонанс, следственные органы России по Московской области инициировали вопрос о передаче им соответствующих материалов проверки из органов внутренних дел.



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