В Подмосковье мужчина избил врача-рентгенолога из-за долгого ожидания

Во вторник в поликлинике подмосковного города Орехово-Зуево мужчина избил врача-рентгенолога.

Местный житель привез на рентген свою сестру и счел, что они чересчур долго стоят в очереди на процедуру. Мужчина начал возмущаться, а затем набросился с кулаками на врача. Согласно данным ТАСС, медработник получил несколько ударов, прежде чем правонарушитель скрылся.

Спустя несколько часов злоумышленника задержали сотрудники полиции. По факту случившегося началась проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

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