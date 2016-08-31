У жителя Москвы вооруженные преступники угнали Land Cruiser

Вечером во вторник, 30 августа, в Москве трое вооруженных злоумышленников угнали у жителя столицы автомобиль Land Cruiser Prado.

Согласно последним данным, материальный ущерб составил примерно 1,5 млн рублей. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что у дома номер 91 по Алтуфьевскому шоссе трое преступников сели в автомобиль 32-летнего мужчины и, угрожая пистолетом и ножом, потребовали, чтобы хозяин вышел из салона. Когда москвич покинул машину, злоумышленники ударили по газам и скрылись.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Полиция занимается поиском угонщиков.

Читайте также:

В Подмосковье у мужчины BMW X6 угнали из двора частного дома

В Москве у безработного таджика угнали BMW за 2,5 миллиона рублей



