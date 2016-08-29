Сотрудники метро избили мужчину в центре столицы

Сегодня ночью на Старом Арбате в Москве был жестоко избит 51-летний мужчина. Как выяснилось, он попался под горячую руку сотрудникам метро. Пострадавшего пришлось госпитализировать в одну из городских больниц.

Подозреваемые были задержаны. В настоящее время проверяется их причастность к преступлению. Пока других подробностей инцидента нет.

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