Замглавы администрации Петропавловска-Камчатского заподозрили в растрате

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Петропавловска-Камчатского за нецелевое использование почти 38 миллионов рублей.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств)», - сообщается на сайте СКР по Камчатскому краю.

Преступление было совершено в конце 2014 года. Тогда министерство ЖКХ Камчатского края выделило городу 37 млн 700 тыс. рублей субсидий на реализацию мероприятия «закупка запорной арматуры и трубопроводной продукции» в рамках программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды».

Однако чиновник внес изменения в программу и перенаправил средства на цели, не соответствующие условиям их получения, считают следователи. Он пустил все деньги на погашение долгов МУП «Петропавловский водоканал».

Читайте также:

Другие новости по теме "Криминал"

Все новости дня.