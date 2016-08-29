На Лубянке произошла драка: ранены двое гостей столицы

В столице рядом со станцией метро "Лубянка" произошла драка.

В результате потасовки получили ножевые ранения двое молодых людей. В приемное отделение одной из московских больниц обратились двое 19-летних парней. У одного из них была колото-резаная рана спины, у второго — колото-резаная рана лица.

Известно, что пострадавшие приехали в Москву из другого города и ночью гуляли неподалеку от Лубянки. Они вступили в конфликт с неизвестными гражданами. Ссора переросла в драку.

В настоящее время жизням пострадавших ничто не угрожает.

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