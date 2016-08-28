Коллеги рассказали о материальных затруднениях в информагентстве Щетинина

Коллеги Александра Щетинина, по всей вероятности, покончившего с собой накануне вечером, рассказали о материальных затруднениях в информагентстве «Новый регион», основателем которого являлся журналист.



Из-за задолженности по зарплате из интернет-издания уволились почти все сотрудники. Чтобы поддерживать свое детище на плаву, Щетинину пришлось даже продать квартиру и машину, рассказала ТАСС одна из бывших его сотрудниц.



На материальные проблемы наложились и личные переживания. По утверждению одного из его друзей, Александр был лишен возможности видеться со своей семьей – детьми и внуком, и очень сильно переживал одиночество.



Вместе с тем спикер МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «112» без каких-либо подробностей заявил, что у журналиста и ранее наблюдались «определенные суицидальные проявления». О том, наступила ли смерть вследствие самоубийства, установит следствие.



Пока же все указывает на это. На месте обнаружения тела Щетинина был найден пневматический пистолет, стреляная гильза и предсмертная записка, содержание которой пока не раскрывается. К тому же, как стало известно, он ранее отправил электронное письмо близкому человеку, в котором поделился своим намерением свести счеты с жизнью.

Тело журналиста обнаружили в его киевской квартире в ночь на 28 августа друзья, пришедшие поздравить Щетинина с днем рождения. Журналист сидел на стуле на балконе. Голова пробита пулей, пистолет валялся под стулом.



