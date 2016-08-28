Друг Щетинина заявил, что журналист болезненно переживал одиночество

Трагический уход из жизни журналиста Александра Щетинина потряс всех, кто его знал. Алексей Иванов, один из друзей корреспондента, рассказал, что на решительный шаг Щетинина могло сподвигнуть одиночество.

По словам Алексея Иванова, журналист очень тяжело мирился со своим одиночеством. Ему было нелегко пережить разлуку со своими близкими – детьми и внуком. Возможно, именно поэтому Александр Щетинин решил уйти из жизни.

Алексей Иванов назвал корреспондента своим близким другом, написав в социальной сети, что он застрелился. Действительно, погибший был найден у себя в квартире с огнестрельным ранением. Рядом лежал пистолет и предсмертная записка.