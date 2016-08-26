В центре Москвы грузовик переехал женщину

В пятницу, 26 августа, в центре Москвы на тротуаре грузовик марки "Хендэ" переехал женщину-пешехода.

Согласно последним данным, пострадавшая была экстренно госпитализирована в ближайшую больницу. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел у дома номер 10 на Кожевнической улице около 12.50 по московскому времени.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Есть информация о том, что водитель грузовика не справился с управлением, вследствие чего и сбил женщину в пешеходной зоне.

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