Лицо вместо паспорта. Спецслужбы ловят преступников по камерам

В марте 2018 года московский метрополитен начал тестировать систему распознавания лиц пассажиров, которую в будущем начнут использовать спецслужбы для предотвращения терактов и поиска преступников.



Только во время чемпионата мира по футболу благодаря видеокамерам с использованием системы FindFace было задержано 180 преступников, находившихся в федеральном розыске. И это только на красной ветке метрополитена, где и начато тестирование системы.



С помощью технологии FindFace поначалу можно было найти в соцсетях своих знакомых и родственников, некоторые шантажисты стали использовать её для изобличения "актрис из порнофильмов" с целью последующего шантажа. Но с тех пор, как власти Москвы заинтересовались нейросетью для распознавания лиц, свободный доступ к этому сервису закрыли. Привлекло внимание государственных мужей к FindFace расследование Bellingcat, которая успешно расследовала военные преступления, опираясь на эту технологию. В своё время даже разразился страшный скандал, когда секретного агента российской спецслужбы раскрыли путём распознавания лиц.



И вот теперь видеокамеры приходят в каждый дом. Казалось бы бесполезные подъездные камеры, которые висят над каждым домофоном, вдруг стали эффективным инструментом раскрытия преступления. Сверив лицо входящего с базой разыскиваемых преступников, камера отправляет сообщение участковому, который может быстро задержать визитёра.



Москва входит в число лидеров по сети видеокамер в мегаполисах. Поэтому технология распознавания лиц особенно актуальна для безопасности столицы. И обмануть алгоритм практически невозможно, действенны только маска и балаклава. В будущем, посмотрев в камеру, можно будет зарегистрироваться на самолёт, получить деньги в банке. Однако хотелось бы, чтобы эта успешная технология использовалась на благо и была недоступна для сведения счётов и заказных преступлений.



