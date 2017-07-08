Соцсети: появился новый вирус на смартфонах iPhone

Пользователи социальных сетей делятся информацией о появлении нового вируса, который способен поражать устройства на платформе iOS, чего раньше никогда не было. Ранее сообщалось по вирус на платформе Android.

Интернет-сообщества взбудоражены появлением нового вируса, который якобы способен поражать доселе неуязвимые iPhone, сообщает портал vladtime.ru.

Информация о том, что вирусы поражают платформы телефонов на базе Android. Теперь в группе риска и те, кто пользуется гаджетами производства Apple из России и Индии. Пользователи сообщают, что троян заставляет систему отправить push-сообщение о заражении устройства и предлагает удалить вредоносное ПО. Стоит пользователю нажать «ОК», и вирус заставляет пользователя сделать платную подписку. Есть информация, что жертвами нового вируса стали свыше 4 тысяч владельцев iPhone, а вирус создали китайские хакеры.