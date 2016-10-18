Новая модель смартфона от компании Huawei оснащена восьмиядерным процессором и камерой на 12 МП. Главная «изюминка» смартфона – двойная камера. Гаджет снабжен металлическим корпусом и стоит от $150.

Китайская Huawei презентовала новый бюджетный смартфон Honor6X с двумя камерами, передает GSMArena.

Модули основной камеры расположены друг над другом и имеют разрешение 12 и 2 Мп соответственно. В камере есть фазовая автофокусировка и светодиодная вспышка. Есть и фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Гаджет в металлическом корпусе имеет 5,5-дюймовый дисплей Full HD, 8-ядерный процессор Kirin 655 с графическим ядром Mali T830-MP2, а также, в разных комплектациях, 3 или 4 ГБ «оперативки». Объем встроенной памяти - от 32 до 64 ГБ.

Мощность аккумулятора - 3340 мАч. Устройство имеет и сканер отпечатков пальцев. Работает Honor6X под управлением ОС Android 6.0.1 Marshmallow.

Стоит новинка от 150 до 235 долларов.