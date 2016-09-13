Корпорация Apple выпустила новую «операционку» iOS 10

Apple объявила о выходе новой версии мобильной операционной системы iOS 10. В пресс-релизе сообщается, что новая версия ОС стала доступна в виде бесплатного обновления для пользователей iPhone и iPad.

Новая «операционка» имеет множество полезных новинок, например, в разделе «Сообщения» были добавлены полноэкранные эффекты, которые помогут заострить внимание собеседника на особо важных моментах переписки, а ссылки будут отображаться в виде полноценных интернет-страниц (их миниатюр). Появилась функция Tapback – она позволит мгновенно отвечать на сообщения, ссылки или фотографии.

Система Siri теперь работает с приложениями из магазина App Store и поддерживает отправку сообщений, телефонные звонки в программах VoIP, заказ поездок в транспортных приложениях и т.д.