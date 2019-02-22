Что делать, чтобы легко и быстро заставить метаболизм работать с новой силой

Специалисты рассказали, как можно легко и быстро подготовить себя к приближающемуся пляжному сезону. А помогут наладить обмен веществ несколько простых советов.

Для начала, специалисты рекомендуют по утрам… прыгать! Да-да, именно так. Оказывается, что пять минут прыжков на месте заставляют лимфу быстрее циркулировать, тем самым лучше избавляя организм от токсинов, передаёт Мир24.

Следующий шаг – питание. Тут может помочь поедание варёных яиц, двух вполне хватит. Такая белковая пища хорошо влияет на состояние мышц. Ну а вместо сладкого и мучного нудно есть шоколад, да не абы какой, а с высоким содержанием какао. Помимо хорошего настроения, он способен заставить организм перерабатывать поступившую пищу не в жир, а в энергию. Запивать всё это нужно парой стаканов прохладной воды. Польза этого метода в том, что вода не только заполнит желудок, но и вынудит организм потратить энергию на то, чтобы согреться. Что же касается любимых многими полуночных набегов на холодильник – даже они могут быть полезными! Легка белковая пища на сон грядущий помогает улучшить метаболизм во время сна.

Ну и напоследок, эксперты советуют высыпаться, потому что сонный человек хуже ощущает насыщение и больше ест.